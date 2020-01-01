Токеномика Tralalero Tralala (TRALALERO) Откройте для себя ключевую информацию о Tralalero Tralala (TRALALERO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Tralalero Tralala (TRALALERO) Tralalero Tralala is a community-powered memecoin on the Solana blockchain, inspired by the legendary shark Tralalero Tralala, known for his unmatched style, three shoes, and vibes louder than a conch shell on a Miami beach. Tralalero isn’t just a token — it’s a movement fueled by memes, creativity, and the irreverent spirit of the internet, pushed further by the Italian brain rot movement. For all we know, Tralalero may become Nike's new mascot. Официальный сайт: https://tralalero.webby.fun/ Whitepaper: https://tralalero.webby.fun/ Купить TRALALERO сейчас!

Токеномика и анализ цен Tralalero Tralala (TRALALERO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Tralalero Tralala (TRALALERO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 132,12K $ 132,12K $ 132,12K Общее предложение: $ 998,87M $ 998,87M $ 998,87M Оборотное предложение: $ 998,87M $ 998,87M $ 998,87M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 132,12K $ 132,12K $ 132,12K Исторический максимум: $ 0,00082332 $ 0,00082332 $ 0,00082332 Исторический минимум: $ 0,00011032 $ 0,00011032 $ 0,00011032 Текущая цена: $ 0,00013148 $ 0,00013148 $ 0,00013148 Узнайте больше о цене Tralalero Tralala (TRALALERO)

Токеномика Tralalero Tralala (TRALALERO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Tralalero Tralala (TRALALERO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов TRALALERO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов TRALALERO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TRALALERO, изучите текущую цену TRALALERO!

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