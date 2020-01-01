Токеномика TORA NEKO (TORA) Откройте для себя ключевую информацию о TORA NEKO (TORA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о TORA NEKO (TORA) Tora is a meme token inspired by the charm and playfulness of tabby cats, particularly Ginnan, the sister of the internet-famous Kabosu, the Shiba Inu behind Dogecoin. Built on the Ethereum blockchain as an ERC-20 token, Tora captures the spirit of the "tora neko" (Japanese for tabby cat) in a digital asset that celebrates community, humor, and the universal love for adorable felines. The project aims to create a light-hearted and engaging platform for meme enthusiasts and cat lovers alike, encouraging fun and participation in the crypto space. Официальный сайт: https://toraeth.com Купить TORA сейчас!

Токеномика и анализ цен TORA NEKO (TORA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене TORA NEKO (TORA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 33,01K $ 33,01K $ 33,01K Общее предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Оборотное предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 33,01K $ 33,01K $ 33,01K Исторический максимум: $ 0,02855826 $ 0,02855826 $ 0,02855826 Исторический минимум: $ 0,00026163 $ 0,00026163 $ 0,00026163 Текущая цена: $ 0,00034207 $ 0,00034207 $ 0,00034207 Узнайте больше о цене TORA NEKO (TORA)

Токеномика TORA NEKO (TORA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики TORA NEKO (TORA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов TORA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов TORA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TORA, изучите текущую цену TORA!

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