Токеномика TORA NEKO (TORA)

Токеномика TORA NEKO (TORA)

Откройте для себя ключевую информацию о TORA NEKO (TORA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о TORA NEKO (TORA)

Tora is a meme token inspired by the charm and playfulness of tabby cats, particularly Ginnan, the sister of the internet-famous Kabosu, the Shiba Inu behind Dogecoin. Built on the Ethereum blockchain as an ERC-20 token, Tora captures the spirit of the "tora neko" (Japanese for tabby cat) in a digital asset that celebrates community, humor, and the universal love for adorable felines. The project aims to create a light-hearted and engaging platform for meme enthusiasts and cat lovers alike, encouraging fun and participation in the crypto space.

Официальный сайт:
https://toraeth.com

Токеномика и анализ цен TORA NEKO (TORA)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене TORA NEKO (TORA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 33,01K
$ 33,01K$ 33,01K
Общее предложение:
$ 100,00M
$ 100,00M$ 100,00M
Оборотное предложение:
$ 100,00M
$ 100,00M$ 100,00M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 33,01K
$ 33,01K$ 33,01K
Исторический максимум:
$ 0,02855826
$ 0,02855826$ 0,02855826
Исторический минимум:
$ 0,00026163
$ 0,00026163$ 0,00026163
Текущая цена:
$ 0,00034207
$ 0,00034207$ 0,00034207

Токеномика TORA NEKO (TORA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики TORA NEKO (TORA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов TORA, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов TORA.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TORA, изучите текущую цену TORA!

Прогноз цены TORA

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.