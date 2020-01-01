Токеномика toona (TOONA)

Токеномика toona (TOONA)

Откройте для себя ключевую информацию о toona (TOONA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о toona (TOONA)

Toona is a meme coin on the Fantom blockchain, bringing laughter and creativity to the crypto space. It’s a lighthearted token that focuses on fun, art, and building a strong, engaged community.

Backed by the speed and low fees of Fantom, Toona makes transactions simple and hassle-free. The project is powered by its community, with exciting content, memes, and art at its core. Whether you’re here for the fun or to be part of a growing movement, Toona welcomes everyone.

Официальный сайт:
https://www.toona.art/

Токеномика и анализ цен toona (TOONA)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене toona (TOONA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 119,86K
$ 119,86K$ 119,86K
Общее предложение:
$ 943,52M
$ 943,52M$ 943,52M
Оборотное предложение:
$ 943,52M
$ 943,52M$ 943,52M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 119,86K
$ 119,86K$ 119,86K
Исторический максимум:
$ 0,00270249
$ 0,00270249$ 0,00270249
Исторический минимум:
$ 0,00004263
$ 0,00004263$ 0,00004263
Текущая цена:
$ 0,00012655
$ 0,00012655$ 0,00012655

Токеномика toona (TOONA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики toona (TOONA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов TOONA, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов TOONA.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TOONA, изучите текущую цену TOONA!

Прогноз цены TOONA

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.