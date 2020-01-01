Токеномика toona (TOONA) Откройте для себя ключевую информацию о toona (TOONA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о toona (TOONA) Toona is a meme coin on the Fantom blockchain, bringing laughter and creativity to the crypto space. It’s a lighthearted token that focuses on fun, art, and building a strong, engaged community. Backed by the speed and low fees of Fantom, Toona makes transactions simple and hassle-free. The project is powered by its community, with exciting content, memes, and art at its core. Whether you’re here for the fun or to be part of a growing movement, Toona welcomes everyone. Официальный сайт: https://www.toona.art/ Купить TOONA сейчас!

Токеномика и анализ цен toona (TOONA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене toona (TOONA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 119,86K $ 119,86K $ 119,86K Общее предложение: $ 943,52M $ 943,52M $ 943,52M Оборотное предложение: $ 943,52M $ 943,52M $ 943,52M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 119,86K $ 119,86K $ 119,86K Исторический максимум: $ 0,00270249 $ 0,00270249 $ 0,00270249 Исторический минимум: $ 0,00004263 $ 0,00004263 $ 0,00004263 Текущая цена: $ 0,00012655 $ 0,00012655 $ 0,00012655 Узнайте больше о цене toona (TOONA)

Токеномика toona (TOONA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики toona (TOONA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов TOONA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов TOONA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TOONA, изучите текущую цену TOONA!

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