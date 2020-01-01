Токеномика Ton Ship (SHIP) Откройте для себя ключевую информацию о Ton Ship (SHIP), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Ton Ship (SHIP) TonShip is a project on the TON network, focused on creating blockchain games that emphasize competition with rewards. Our goal is to build a strong community of gamers for whom TonShip will be a platform for shared fun and competition. The project utilizes unique NFT collections to enrich gaming experiences and encourage active participation. Официальный сайт: https://tonship.com Whitepaper: https://ton-ship.gitbook.io/tonship-litepaper-v.2.0.0-en/ Купить SHIP сейчас!

Токеномика и анализ цен Ton Ship (SHIP) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Ton Ship (SHIP), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 59,05K $ 59,05K $ 59,05K Общее предложение: $ 98,74B $ 98,74B $ 98,74B Оборотное предложение: $ 90,55B $ 90,55B $ 90,55B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 64,40K $ 64,40K $ 64,40K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Ton Ship (SHIP)

Токеномика Ton Ship (SHIP): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Ton Ship (SHIP) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SHIP, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SHIP. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SHIP, изучите текущую цену SHIP!

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