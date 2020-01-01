Токеномика Tokoin (TOKO) Откройте для себя ключевую информацию о Tokoin (TOKO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Tokoin (TOKO) Tokoin, a Technology company Providing blockchain solutions to business, individuals and governments. Proudly backed by local government bodies. At the heart of it all it’s our premiere $TOKO token which is an integral part of our current and future projects developments in NFT, De-fi, Play To Earn Games, Layer 2 Solution and our very own Tokoin Foundation. Currently $TOKO is utilised by an NFT Play To Earn game, The Realm of Frontera, to purchase it’s NFT and as it’s utility and reward token. Our Vision and Mission is to make blockchain technology accessible and easy to use by everyone and useful for it’s community Официальный сайт: https://www.tokoin.io/ Whitepaper: https://www.tokoin.io/whitepaper/Whitepaper.pdf?id=93463cf8ec8457c6c862 Купить TOKO сейчас!

Токеномика и анализ цен Tokoin (TOKO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Tokoin (TOKO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 418,05K $ 418,05K $ 418,05K Общее предложение: $ 2,00B $ 2,00B $ 2,00B Оборотное предложение: $ 1,87B $ 1,87B $ 1,87B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 446,89K $ 446,89K $ 446,89K Исторический максимум: $ 0,177662 $ 0,177662 $ 0,177662 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00022345 $ 0,00022345 $ 0,00022345 Узнайте больше о цене Tokoin (TOKO)

Токеномика Tokoin (TOKO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Tokoin (TOKO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов TOKO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов TOKO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TOKO, изучите текущую цену TOKO!

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