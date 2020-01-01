Токеномика Tokenomy (TEN) Откройте для себя ключевую информацию о Tokenomy (TEN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Tokenomy (TEN) Tokenomy aims to foster financial inclusion and provide access to anyone who wants to be connected with alternative funding networks and global innovation. The founders of Tokenomy are the leading members from Bitcoin Indonesia, one of the largest bitcoin and blockchain startup in South East Asia with over 900,000 registered users. Starting as a token exchange, Tokenomy’s goal is to become a one-stop platform providing both tokenization and liquidity. The goal is to offer a global token market access on one hand, and the ability for anyone, from small entrepreneurs to large enterprise businesses, to issue proprietary tokens and plug themselves into crypto liquidity pool for reliable and easy crowdfunding on the other. Tokenomy aims to provide a token exchange first, and tokenization platform later which solves the aforementioned issues of token sales, allowing anyone to tokenize their services and products and conduct a crowdfunding. By having a shared login with Bitcoin.co.id, which has over 900,000 users, Tokenomy instantly has access to a huge user pool. Официальный сайт: https://www.tokenomy.com/ Whitepaper: https://www.tokenomy.com/whitepaper/TOKENOMY_WHITEPAPER_en.pdf Купить TEN сейчас!

Токеномика и анализ цен Tokenomy (TEN) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Tokenomy (TEN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,02M $ 1,02M $ 1,02M Общее предложение: $ 200,00M $ 200,00M $ 200,00M Оборотное предложение: $ 115,50M $ 115,50M $ 115,50M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,77M $ 1,77M $ 1,77M Исторический максимум: $ 0,545269 $ 0,545269 $ 0,545269 Исторический минимум: $ 0,00141995 $ 0,00141995 $ 0,00141995 Текущая цена: $ 0,00885439 $ 0,00885439 $ 0,00885439 Узнайте больше о цене Tokenomy (TEN)

Токеномика Tokenomy (TEN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Tokenomy (TEN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов TEN, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов TEN. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TEN, изучите текущую цену TEN!

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