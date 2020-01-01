Токеномика Tokenlon (LON) Откройте для себя ключевую информацию о Tokenlon (LON), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Tokenlon (LON) LON is a utility token issued by the Tokenlon DEX, used to align all ecosystem stakeholders and incentivize participation and expansion of the ecosystem. Официальный сайт: https://tokenlon.im/ Купить LON сейчас!

Токеномика и анализ цен Tokenlon (LON) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Tokenlon (LON), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 84,21M $ 84,21M $ 84,21M Общее предложение: $ 140,45M $ 140,45M $ 140,45M Оборотное предложение: $ 119,93M $ 119,93M $ 119,93M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 98,63M $ 98,63M $ 98,63M Исторический максимум: $ 9,81 $ 9,81 $ 9,81 Исторический минимум: $ 0,371875 $ 0,371875 $ 0,371875 Текущая цена: $ 0,70243 $ 0,70243 $ 0,70243 Узнайте больше о цене Tokenlon (LON)

Токеномика Tokenlon (LON): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Tokenlon (LON) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов LON, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов LON. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой LON, изучите текущую цену LON!

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