Токеномика Titan Blaze (BLAZE) Откройте для себя ключевую информацию о Titan Blaze (BLAZE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Titan Blaze (BLAZE) Blaze is a novel Ethereum-based DeFi project offering a unique auction-based token minting and staking platform where users fuel their crypto earnings by purchasing batches and staking tokens for rewards over time. Официальный сайт: https://www.blaze3.io/ Whitepaper: https://docs.titanblaze.win/ Купить BLAZE сейчас!

Токеномика и анализ цен Titan Blaze (BLAZE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Titan Blaze (BLAZE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 173,45K $ 173,45K $ 173,45K Общее предложение: $ 1,35M $ 1,35M $ 1,35M Оборотное предложение: $ 1,35M $ 1,35M $ 1,35M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 173,45K $ 173,45K $ 173,45K Исторический максимум: $ 53,93 $ 53,93 $ 53,93 Исторический минимум: $ 0,104675 $ 0,104675 $ 0,104675 Текущая цена: $ 0,126362 $ 0,126362 $ 0,126362 Узнайте больше о цене Titan Blaze (BLAZE)

Токеномика Titan Blaze (BLAZE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Titan Blaze (BLAZE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BLAZE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BLAZE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BLAZE, изучите текущую цену BLAZE!

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