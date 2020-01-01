Токеномика TINGUS (TINGUS) Откройте для себя ключевую информацию о TINGUS (TINGUS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о TINGUS (TINGUS) TINGUS is a Solana-based art project that has recently made the leap into the Web3 space by transitioning into a coin. As the first step in this new venture, TINGUS plans to launch a 5,000-piece NFT collection, offering investors the chance to join the community as official holders. The project is entirely centered around MasterTingus, an artist who consistently creates and releases new TINGUS-themed artwork daily. Официальный сайт: https://mastertingus.com/ Whitepaper: https://x.com/mastertingus/status/1869632066192912886 Купить TINGUS сейчас!

Токеномика и анализ цен TINGUS (TINGUS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене TINGUS (TINGUS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 955,38M $ 955,38M $ 955,38M Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 31,23K $ 31,23K $ 31,23K Исторический максимум: $ 0,00138893 $ 0,00138893 $ 0,00138893 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене TINGUS (TINGUS)

Токеномика TINGUS (TINGUS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики TINGUS (TINGUS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов TINGUS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов TINGUS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TINGUS, изучите текущую цену TINGUS!

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