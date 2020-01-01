Токеномика Tim Cheese (TIM) Откройте для себя ключевую информацию о Tim Cheese (TIM), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Tim Cheese (TIM) I'm Tim Cheese, and I killed John Pork. And this is my story. That day. The day I snuck up behind John. You all think you know the story. You don't. John Pork. He was never supposed to exist. He thought he was untouchable. He thought he was a legend. But legends fade. All it took was a message. One message. And he walked right into my sights. I pulled the trigger. One shot. One legend. Erased. You still don't understand. Do you? John Pork wasn't just a pig. He was a problem. John was only the beginning. Pengu, Marvin, Agent 5.5. They're next. And you, the ones watching this. You think you're safe. John Pork is dead. Who's next? Официальный сайт: https://pump.fun/coin/DYUjm68jHoQFHMHzuRqomrhRcog9mc4TNrCWHpufpump Купить TIM сейчас!

Токеномика и анализ цен Tim Cheese (TIM) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Tim Cheese (TIM), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 29,84K $ 29,84K $ 29,84K Общее предложение: $ 999,61M $ 999,61M $ 999,61M Оборотное предложение: $ 999,61M $ 999,61M $ 999,61M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 29,84K $ 29,84K $ 29,84K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Tim Cheese (TIM)

Токеномика Tim Cheese (TIM): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Tim Cheese (TIM) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов TIM, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов TIM. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TIM, изучите текущую цену TIM!

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