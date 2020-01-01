Токеномика Tim Cheese (TIM)

Токеномика Tim Cheese (TIM)

Откройте для себя ключевую информацию о Tim Cheese (TIM), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Tim Cheese (TIM)

I'm Tim Cheese, and I killed John Pork. And this is my story. That day. The day I snuck up behind John. You all think you know the story. You don't. John Pork. He was never supposed to exist. He thought he was untouchable. He thought he was a legend. But legends fade. All it took was a message. One message. And he walked right into my sights. I pulled the trigger. One shot. One legend. Erased. You still don't understand. Do you? John Pork wasn't just a pig. He was a problem. John was only the beginning. Pengu, Marvin, Agent 5.5. They're next. And you, the ones watching this. You think you're safe. John Pork is dead. Who's next?

Официальный сайт:
https://pump.fun/coin/DYUjm68jHoQFHMHzuRqomrhRcog9mc4TNrCWHpufpump

Токеномика и анализ цен Tim Cheese (TIM)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Tim Cheese (TIM), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 29,84K
$ 29,84K$ 29,84K
Общее предложение:
$ 999,61M
$ 999,61M$ 999,61M
Оборотное предложение:
$ 999,61M
$ 999,61M$ 999,61M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 29,84K
$ 29,84K$ 29,84K
Исторический максимум:
$ 0
$ 0$ 0
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0
$ 0$ 0

Токеномика Tim Cheese (TIM): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Tim Cheese (TIM) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов TIM, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов TIM.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TIM, изучите текущую цену TIM!

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.