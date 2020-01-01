Токеномика Tigres Fan Token (TIGRES) Откройте для себя ключевую информацию о Tigres Fan Token (TIGRES), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Токеномика и анализ цен Tigres Fan Token (TIGRES) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Tigres Fan Token (TIGRES), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 332,21K $ 332,21K $ 332,21K Общее предложение: $ 20,00M $ 20,00M $ 20,00M Оборотное предложение: $ 2,45M $ 2,45M $ 2,45M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 2,71M $ 2,71M $ 2,71M Исторический максимум: $ 9,98 $ 9,98 $ 9,98 Исторический минимум: $ 0,1213 $ 0,1213 $ 0,1213 Текущая цена: $ 0,1356 $ 0,1356 $ 0,1356 Узнайте больше о цене Tigres Fan Token (TIGRES)

Токеномика Tigres Fan Token (TIGRES): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Tigres Fan Token (TIGRES) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов TIGRES, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов TIGRES. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TIGRES, изучите текущую цену TIGRES!

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