Токеномика Tiger Alpha (SN107) Откройте для себя ключевую информацию о Tiger Alpha (SN107), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

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Токеномика и анализ цен Tiger Alpha (SN107) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Tiger Alpha (SN107), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 222.72K $ 222.72K $ 222.72K Общее предложение: $ 321.34K $ 321.34K $ 321.34K Оборотное предложение: $ 321.34K $ 321.34K $ 321.34K FDV (полностью разводненная стоимость): $ 222.72K $ 222.72K $ 222.72K Исторический максимум: $ 1.59 $ 1.59 $ 1.59 Исторический минимум: $ 0.378959 $ 0.378959 $ 0.378959 Текущая цена: $ 0.693091 $ 0.693091 $ 0.693091 Узнайте больше о цене Tiger Alpha (SN107)

Токеномика Tiger Alpha (SN107): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Tiger Alpha (SN107) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SN107, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SN107. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SN107, изучите текущую цену SN107!

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