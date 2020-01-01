Токеномика The Resistance Cat ($RECA) Откройте для себя ключевую информацию о The Resistance Cat ($RECA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о The Resistance Cat ($RECA) Resistance Cat (RECA) is the new guardian on the TON blockchain, designed to ensure safety and transparency for all participants. As a dedicated Telegram mini-app, RECA offers a user-friendly platform where only thoroughly vetted projects are featured. This initiative aims to protect new entrants in the TON ecosystem from common pitfalls and scams by providing educational resources and community-driven insights. By integrating directly with TON Wallets, RECA enhances user interaction through functionalities like project voting and feedback submission, making it a central hub for trusted blockchain projects. Whether you're a seasoned investor or a newcomer to the crypto world, Resistance Cat empowers you to make informed decisions with confidence. Join the Resistance Cat community and help us build a safer and more reliable TON blockchain ecosystem. Официальный сайт: https://reca.live Купить $RECA сейчас!

Токеномика и анализ цен The Resistance Cat ($RECA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене The Resistance Cat ($RECA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 190,08K $ 190,08K $ 190,08K Общее предложение: $ 9,98M $ 9,98M $ 9,98M Оборотное предложение: $ 9,84M $ 9,84M $ 9,84M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 192,71K $ 192,71K $ 192,71K Исторический максимум: $ 0,887984 $ 0,887984 $ 0,887984 Исторический минимум: $ 0,00981998 $ 0,00981998 $ 0,00981998 Текущая цена: $ 0,01929963 $ 0,01929963 $ 0,01929963 Узнайте больше о цене The Resistance Cat ($RECA)

Токеномика The Resistance Cat ($RECA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики The Resistance Cat ($RECA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов $RECA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов $RECA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой $RECA, изучите текущую цену $RECA!

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