Токеномика The Innovation Game (TIG) Откройте для себя ключевую информацию о The Innovation Game (TIG), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о The Innovation Game (TIG) The Innovation Game (TIG) is the network for algorithmic breakthroughs. It redefines the frontier of computational research by transforming proof-of-work into a global engine for open, autonomous innovation. TIG creates an open, collaborative ecosystem for algorithmic research by leveraging a decentralized network of highly skilled contributors. This approach seeks to overcome limitations of centralized research models and accelerate progress in complex scientific and technological domains. Официальный сайт: https://www.tig.foundation/ Whitepaper: https://www.tig.foundation/whitepaper Купить TIG сейчас!

Токеномика и анализ цен The Innovation Game (TIG) Изучите ключевые данные о токеномике и цене The Innovation Game (TIG), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 16.92M $ 16.92M $ 16.92M Общее предложение: $ 44.79M $ 44.79M $ 44.79M Оборотное предложение: $ 21.93M $ 21.93M $ 21.93M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 34.57M $ 34.57M $ 34.57M Исторический максимум: $ 4.3 $ 4.3 $ 4.3 Исторический минимум: $ 0.116623 $ 0.116623 $ 0.116623 Текущая цена: $ 0.77135 $ 0.77135 $ 0.77135 Узнайте больше о цене The Innovation Game (TIG)

Токеномика The Innovation Game (TIG): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики The Innovation Game (TIG) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов TIG, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов TIG. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TIG, изучите текущую цену TIG!

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