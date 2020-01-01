Токеномика The Innovation Game (TIG)

Токеномика The Innovation Game (TIG)

Откройте для себя ключевую информацию о The Innovation Game (TIG), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о The Innovation Game (TIG)

The Innovation Game (TIG) is the network for algorithmic breakthroughs. It redefines the frontier of computational research by transforming proof-of-work into a global engine for open, autonomous innovation.

TIG creates an open, collaborative ecosystem for algorithmic research by leveraging a decentralized network of highly skilled contributors. This approach seeks to overcome limitations of centralized research models and accelerate progress in complex scientific and technological domains.

Официальный сайт:
https://www.tig.foundation/
Whitepaper:
https://www.tig.foundation/whitepaper

Токеномика и анализ цен The Innovation Game (TIG)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене The Innovation Game (TIG), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 16.92M
$ 16.92M$ 16.92M
Общее предложение:
$ 44.79M
$ 44.79M$ 44.79M
Оборотное предложение:
$ 21.93M
$ 21.93M$ 21.93M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 34.57M
$ 34.57M$ 34.57M
Исторический максимум:
$ 4.3
$ 4.3$ 4.3
Исторический минимум:
$ 0.116623
$ 0.116623$ 0.116623
Текущая цена:
$ 0.77135
$ 0.77135$ 0.77135

Токеномика The Innovation Game (TIG): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики The Innovation Game (TIG) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов TIG, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов TIG.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TIG, изучите текущую цену TIG!

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.