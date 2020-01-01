Токеномика The DUB Token (DUB) Откройте для себя ключевую информацию о The DUB Token (DUB), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о The DUB Token (DUB) The DUB Token is a community-centric project that aims to move from MemeFI to Blue Chip. The project focuses on acquiring liquidity pools for farming in order to consistently provide ROI to DUB token holders by providing buy pressure over time. Ultimately, the goal is to become a "index fund" of reputable crypto projects that are primarily built on Base chain to start, eventually aiming to acquire positions cross-chain. Официальный сайт: https://the-dub-token.gitbook.io/the-dub-token Whitepaper: https://the-dub-token.gitbook.io/the-dub-token Купить DUB сейчас!

Токеномика и анализ цен The DUB Token (DUB) Изучите ключевые данные о токеномике и цене The DUB Token (DUB), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 241,56K $ 241,56K $ 241,56K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 342,46M $ 342,46M $ 342,46M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 705,35K $ 705,35K $ 705,35K Исторический максимум: $ 0,00245314 $ 0,00245314 $ 0,00245314 Исторический минимум: $ 0,00064806 $ 0,00064806 $ 0,00064806 Текущая цена: $ 0,00070535 $ 0,00070535 $ 0,00070535 Узнайте больше о цене The DUB Token (DUB)

Токеномика The DUB Token (DUB): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики The DUB Token (DUB) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов DUB, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов DUB. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DUB, изучите текущую цену DUB!

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