Токеномика The Balkan Dwarf ($KEKEC) Откройте для себя ключевую информацию о The Balkan Dwarf ($KEKEC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о The Balkan Dwarf ($KEKEC) The Balkan Dwarf is a memecoin launched on Ethereum. The cryptocurrency was created as a tribute to KEKEC - The Balcan Dwarf with tribute to the famous Flute Tune on Youtube. Ain't no flute tune like balkan flute tune! The meme follows a poor Balkwan dwarf who was as shy as they come and not quite the darling of the town. In dedication a token on the Ethereum blockchain is born and a mission to create a strong and united community in the dwarfs dedication. Официальный сайт: https://www.kekec.wtf/ Купить $KEKEC сейчас!

Токеномика и анализ цен The Balkan Dwarf ($KEKEC) Изучите ключевые данные о токеномике и цене The Balkan Dwarf ($KEKEC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 7,23M $ 7,23M $ 7,23M Общее предложение: $ 39,06B $ 39,06B $ 39,06B Оборотное предложение: $ 39,06B $ 39,06B $ 39,06B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 7,23M $ 7,23M $ 7,23M Исторический максимум: $ 0,00123842 $ 0,00123842 $ 0,00123842 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00018499 $ 0,00018499 $ 0,00018499 Узнайте больше о цене The Balkan Dwarf ($KEKEC)

Токеномика The Balkan Dwarf ($KEKEC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики The Balkan Dwarf ($KEKEC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов $KEKEC, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов $KEKEC. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой $KEKEC, изучите текущую цену $KEKEC!

Прогноз цены $KEKEC Хотите узнать, куда может двигаться $KEKEC? Наша страница прогноза цены $KEKEC объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена $KEKEC прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!