Токеномика THAT (THAT) Откройте для себя ключевую информацию о THAT (THAT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о THAT (THAT) THAT is the native currency of the THAT blockchain, designed to be a merchant-friendly, natively spendable cryptocurrency. It aims to reduce the barriers associated with spending cryptocurrencies in the real world, making crypto as easy to use as traditional fiat currency. Unlike many other digital currencies, THAT focuses on facilitating real-world utility, enabling fast, low-cost, borderless transactions, with a specific emphasis on merchant recognition and ease of use. Additionally, THAT supports decentralized applications (dApps) and smart contracts, allowing for diverse use cases beyond simple payments. Официальный сайт: https://www.that.website Whitepaper: https://docs.that.global/whitepaper Купить THAT сейчас!

Токеномика и анализ цен THAT (THAT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене THAT (THAT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 382,73K $ 382,73K $ 382,73K Общее предложение: $ 3,30B $ 3,30B $ 3,30B Оборотное предложение: $ 291,02M $ 291,02M $ 291,02M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 4,34M $ 4,34M $ 4,34M Исторический максимум: $ 0,00134753 $ 0,00134753 $ 0,00134753 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00131515 $ 0,00131515 $ 0,00131515 Узнайте больше о цене THAT (THAT)

Токеномика THAT (THAT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики THAT (THAT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов THAT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов THAT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой THAT, изучите текущую цену THAT!

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