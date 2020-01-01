Токеномика Thales (THALES) Откройте для себя ключевую информацию о Thales (THALES), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Thales (THALES) Thales is an Ethereum protocol that acts as the liquidity & settlement layer for prediction markets in the likes of sports markets, digital options and similar. This building block is the foundation of novel on-chain initiatives, from a platform for AMM-based positional markets to immersive gamified experiences, and much more. Официальный сайт: https://www.thales.io/ Whitepaper: https://www.thales.io/about/whitepaper Купить THALES сейчас!

Токеномика и анализ цен Thales (THALES) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Thales (THALES), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 8,96M $ 8,96M $ 8,96M Общее предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Оборотное предложение: $ 61,93M $ 61,93M $ 61,93M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 14,46M $ 14,46M $ 14,46M Исторический максимум: $ 3,75 $ 3,75 $ 3,75 Исторический минимум: $ 0,094149 $ 0,094149 $ 0,094149 Текущая цена: $ 0,144632 $ 0,144632 $ 0,144632 Узнайте больше о цене Thales (THALES)

Токеномика Thales (THALES): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Thales (THALES) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов THALES, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов THALES. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой THALES, изучите текущую цену THALES!

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