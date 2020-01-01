Токеномика Thala APT (THAPT) Откройте для себя ключевую информацию о Thala APT (THAPT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Thala APT (THAPT) thAPT is a liquid staking token that's loosely pegged to APT Официальный сайт: https://app.thala.fi/lsd Купить THAPT сейчас!

Токеномика и анализ цен Thala APT (THAPT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Thala APT (THAPT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 34,05M $ 34,05M $ 34,05M Общее предложение: $ 7,08M $ 7,08M $ 7,08M Оборотное предложение: $ 7,08M $ 7,08M $ 7,08M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 34,05M $ 34,05M $ 34,05M Исторический максимум: $ 19,21 $ 19,21 $ 19,21 Исторический минимум: $ 3,76 $ 3,76 $ 3,76 Текущая цена: $ 4,81 $ 4,81 $ 4,81 Узнайте больше о цене Thala APT (THAPT)

Токеномика Thala APT (THAPT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Thala APT (THAPT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов THAPT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов THAPT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой THAPT, изучите текущую цену THAPT!

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