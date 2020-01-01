Токеномика Tethegamer (TETHEGAMER) Откройте для себя ключевую информацию о Tethegamer (TETHEGAMER), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Tethegamer (TETHEGAMER) Timedotfun is a decentralized application built on top of Solana blockchain, It helps enable creators to tokenize their time using a minute token, which can be used to direct message, group chat, voice, and video calling. Simply put, you can put a price on the actions above for your fans and, in our case, investors to approach you without being left ignored. The token in this application is for Ansem, a very well-known influencer in the crypto space. Официальный сайт: https://time.fun/Tethegamer Купить TETHEGAMER сейчас!

Токеномика и анализ цен Tethegamer (TETHEGAMER) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Tethegamer (TETHEGAMER), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 119,40K $ 119,40K $ 119,40K Общее предложение: $ 95,87K $ 95,87K $ 95,87K Оборотное предложение: $ 95,87K $ 95,87K $ 95,87K FDV (полностью разводненная стоимость): $ 119,40K $ 119,40K $ 119,40K Исторический максимум: $ 5,58 $ 5,58 $ 5,58 Исторический минимум: $ 0,802969 $ 0,802969 $ 0,802969 Текущая цена: $ 1,25 $ 1,25 $ 1,25 Узнайте больше о цене Tethegamer (TETHEGAMER)

Токеномика Tethegamer (TETHEGAMER): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Tethegamer (TETHEGAMER) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов TETHEGAMER, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов TETHEGAMER. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TETHEGAMER, изучите текущую цену TETHEGAMER!

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