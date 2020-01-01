Токеномика Tensorplex Staked TAO (STTAO)
Информация о Tensorplex Staked TAO (STTAO)
Tensorplex Staked TAO (stTAO) is a reward bearing Bittensor (TAO) LST by Tensorplex Labs. stTAO is a ERC20 token that allow investors to get exposure to the TAO ecosystem and enjoy staking rewards.
Токеномика и анализ цен Tensorplex Staked TAO (STTAO)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене Tensorplex Staked TAO (STTAO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика Tensorplex Staked TAO (STTAO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики Tensorplex Staked TAO (STTAO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов STTAO, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов STTAO.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой STTAO, изучите текущую цену STTAO!
Прогноз цены STTAO
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