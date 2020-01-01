Токеномика Tensorplex Staked TAO (STTAO) Откройте для себя ключевую информацию о Tensorplex Staked TAO (STTAO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Tensorplex Staked TAO (STTAO) Tensorplex Staked TAO (stTAO) is a reward bearing Bittensor (TAO) LST by Tensorplex Labs. stTAO is a ERC20 token that allow investors to get exposure to the TAO ecosystem and enjoy staking rewards. Официальный сайт: https://stake.tensorplex.ai Whitepaper: https://docs.tensorplex.ai Купить STTAO сейчас!

Токеномика и анализ цен Tensorplex Staked TAO (STTAO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Tensorplex Staked TAO (STTAO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 9,94M $ 9,94M $ 9,94M Общее предложение: $ 19,20K $ 19,20K $ 19,20K Оборотное предложение: $ 19,20K $ 19,20K $ 19,20K FDV (полностью разводненная стоимость): $ 9,94M $ 9,94M $ 9,94M Исторический максимум: $ 822,97 $ 822,97 $ 822,97 Исторический минимум: $ 182,04 $ 182,04 $ 182,04 Текущая цена: $ 517,58 $ 517,58 $ 517,58 Узнайте больше о цене Tensorplex Staked TAO (STTAO)

Токеномика Tensorplex Staked TAO (STTAO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Tensorplex Staked TAO (STTAO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов STTAO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов STTAO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой STTAO, изучите текущую цену STTAO!

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