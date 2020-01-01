Токеномика TEDDY BEAR (BEAR) Откройте для себя ключевую информацию о TEDDY BEAR (BEAR), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о TEDDY BEAR (BEAR) Teddy Bear is a decentralized PRC-20 meme coin on PulseChain. Teddy Bear is all about paying homage to the endearing teddy bear that's become a familiar face in the crypto community, thanks to Richard Heart's livestreams. Teddy Bear is the number 1 meme coin on PulseChain. Официальный сайт: https://teddybearpulse.com Купить BEAR сейчас!

Токеномика и анализ цен TEDDY BEAR (BEAR) Изучите ключевые данные о токеномике и цене TEDDY BEAR (BEAR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 10,62M $ 10,62M $ 10,62M Общее предложение: $ 993,40T $ 993,40T $ 993,40T Оборотное предложение: $ 993,40T $ 993,40T $ 993,40T FDV (полностью разводненная стоимость): $ 10,62M $ 10,62M $ 10,62M Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене TEDDY BEAR (BEAR)

Токеномика TEDDY BEAR (BEAR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики TEDDY BEAR (BEAR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BEAR, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BEAR. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BEAR, изучите текущую цену BEAR!

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