Токеномика Tarot (TAROT) Откройте для себя ключевую информацию о Tarot (TAROT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

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Токеномика и анализ цен Tarot (TAROT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Tarot (TAROT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 7,76M $ 7,76M $ 7,76M Общее предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Оборотное предложение: $ 67,70M $ 67,70M $ 67,70M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 11,46M $ 11,46M $ 11,46M Исторический максимум: $ 0,333622 $ 0,333622 $ 0,333622 Исторический минимум: $ 0,02890107 $ 0,02890107 $ 0,02890107 Текущая цена: $ 0,114608 $ 0,114608 $ 0,114608 Узнайте больше о цене Tarot (TAROT)

Токеномика Tarot (TAROT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Tarot (TAROT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов TAROT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов TAROT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TAROT, изучите текущую цену TAROT!

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