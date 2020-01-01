Токеномика Talis Protocol (TALIS)

Токеномика Talis Protocol (TALIS)

Откройте для себя ключевую информацию о Talis Protocol (TALIS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Talis Protocol (TALIS)

governance token as well as part of the mechanism of fees collection.

Официальный сайт:
https://injective.talis.art/
Whitepaper:
https://blog.talis.art/unveiling-talis-an-in-depth-exploration-of-the-marketplace-1d260078f40

Токеномика и анализ цен Talis Protocol (TALIS)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Talis Protocol (TALIS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 857,10K
$ 857,10K$ 857,10K
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 393,08M
$ 393,08M$ 393,08M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 2,18M
$ 2,18M$ 2,18M
Исторический максимум:
$ 0,500599
$ 0,500599$ 0,500599
Исторический минимум:
$ 0,00131387
$ 0,00131387$ 0,00131387
Текущая цена:
$ 0,00218048
$ 0,00218048$ 0,00218048

Токеномика Talis Protocol (TALIS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Talis Protocol (TALIS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов TALIS, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов TALIS.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TALIS, изучите текущую цену TALIS!

Прогноз цены TALIS

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.