Токеномика Talis Protocol (TALIS) Откройте для себя ключевую информацию о Talis Protocol (TALIS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Talis Protocol (TALIS) governance token as well as part of the mechanism of fees collection. Официальный сайт: https://injective.talis.art/ Whitepaper: https://blog.talis.art/unveiling-talis-an-in-depth-exploration-of-the-marketplace-1d260078f40 Купить TALIS сейчас!

Токеномика и анализ цен Talis Protocol (TALIS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Talis Protocol (TALIS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 857,10K $ 857,10K $ 857,10K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 393,08M $ 393,08M $ 393,08M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 2,18M $ 2,18M $ 2,18M Исторический максимум: $ 0,500599 $ 0,500599 $ 0,500599 Исторический минимум: $ 0,00131387 $ 0,00131387 $ 0,00131387 Текущая цена: $ 0,00218048 $ 0,00218048 $ 0,00218048 Узнайте больше о цене Talis Protocol (TALIS)

Токеномика Talis Protocol (TALIS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Talis Protocol (TALIS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов TALIS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов TALIS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TALIS, изучите текущую цену TALIS!

Прогноз цены TALIS Хотите узнать, куда может двигаться TALIS? Наша страница прогноза цены TALIS объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена TALIS прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!