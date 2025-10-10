Токеномика Tako (TAKO) Откройте для себя ключевую информацию о Tako (TAKO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Токеномика и анализ цен Tako (TAKO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Tako (TAKO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 28,07K Общее предложение: $ 420,69B Оборотное предложение: $ 420,69B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 28,07K Исторический максимум: $ 0 Исторический минимум: $ 0 Текущая цена: $ 0

Информация о Tako (TAKO) Long before Kabosu's journey, there was Tako — a red Shiba with a sickle tail from the mountains of Toyama, Japan. In 1932, Tako made history as the first Shiba Inu ever registered by NIPPO, setting the foundation for one of Japan's most iconic native breeds. $TAKO isn't just another meme coin — it's the origin story of them all. With over a million Shibas recorded since, we're taking it back to the beginning — before Doge, before memes — there was Tako. Официальный сайт: https://takocoin.vip/

Токеномика Tako (TAKO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Tako (TAKO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов TAKO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов TAKO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TAKO, изучите текущую цену TAKO!

Прогноз цены TAKO Хотите узнать, куда может двигаться TAKO? Наша страница прогноза цены TAKO объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена TAKO прямо сейчас!

