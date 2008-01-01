Токеномика TAIKI INU (TAIKI) Откройте для себя ключевую информацию о TAIKI INU (TAIKI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о TAIKI INU (TAIKI) $TAIKI is a community-driven meme token honoring one of the earliest and most iconic Shiba Inu images on the internet — a 2008 public domain photo of Taiki, taken by Italian photographer Roberto Vasarri. The project aims to preserve a piece of meme and internet history by putting Taiki “on-chain.” It has no presale, no team allocation, and no tax — 100% fair launch, fully decentralized, and owned by the community. Официальный сайт: https://taikiinu.io/ Купить TAIKI сейчас!

Токеномика и анализ цен TAIKI INU (TAIKI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене TAIKI INU (TAIKI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 884,95K $ 884,95K $ 884,95K Общее предложение: $ 909,63B $ 909,63B $ 909,63B Оборотное предложение: $ 909,63B $ 909,63B $ 909,63B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 884,95K $ 884,95K $ 884,95K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене TAIKI INU (TAIKI)

Токеномика TAIKI INU (TAIKI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики TAIKI INU (TAIKI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов TAIKI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов TAIKI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TAIKI, изучите текущую цену TAIKI!

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