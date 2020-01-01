Токеномика Syrax AI (SYRAX) Откройте для себя ключевую информацию о Syrax AI (SYRAX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Syrax AI (SYRAX) Syrax AI is a trading infrastructure platform built for Solana meme coin traders, designed to protect users from scams and insider farming. Our ecosystem includes advanced tools like a Telegram token scanner, AI-powered analysis, and real-time bundle detection. Soon, our all-in-one trading platform will launch, offering fast trading, wallet tracking, sniper insights, and detailed token metrics, all in one place. $SYRAX holders unlock premium features, unlimited scans, reduced fees, and earn a share of platform revenue. Syrax is built for the people, not the grifters, bringing transparency, safety, and real utility to Solana trading. Официальный сайт: https://www.syrax.ai/ Whitepaper: https://docs.syrax.ai/getting-started/introduction Купить SYRAX сейчас!

Токеномика и анализ цен Syrax AI (SYRAX) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Syrax AI (SYRAX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 4,68M $ 4,68M $ 4,68M Общее предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Оборотное предложение: $ 40,82M $ 40,82M $ 40,82M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 11,46M $ 11,46M $ 11,46M Исторический максимум: $ 0,160058 $ 0,160058 $ 0,160058 Исторический минимум: $ 0,0450678 $ 0,0450678 $ 0,0450678 Текущая цена: $ 0,11458 $ 0,11458 $ 0,11458 Узнайте больше о цене Syrax AI (SYRAX)

Токеномика Syrax AI (SYRAX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Syrax AI (SYRAX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SYRAX, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SYRAX. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SYRAX, изучите текущую цену SYRAX!

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