Токеномика Syrax AI (SYRAX)

Токеномика Syrax AI (SYRAX)

Откройте для себя ключевую информацию о Syrax AI (SYRAX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Syrax AI (SYRAX)

Syrax AI is a trading infrastructure platform built for Solana meme coin traders, designed to protect users from scams and insider farming. Our ecosystem includes advanced tools like a Telegram token scanner, AI-powered analysis, and real-time bundle detection. Soon, our all-in-one trading platform will launch, offering fast trading, wallet tracking, sniper insights, and detailed token metrics, all in one place. $SYRAX holders unlock premium features, unlimited scans, reduced fees, and earn a share of platform revenue. Syrax is built for the people, not the grifters, bringing transparency, safety, and real utility to Solana trading.

Официальный сайт:
https://www.syrax.ai/
Whitepaper:
https://docs.syrax.ai/getting-started/introduction

Токеномика и анализ цен Syrax AI (SYRAX)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Syrax AI (SYRAX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 4,68M
$ 4,68M$ 4,68M
Общее предложение:
$ 100,00M
$ 100,00M$ 100,00M
Оборотное предложение:
$ 40,82M
$ 40,82M$ 40,82M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 11,46M
$ 11,46M$ 11,46M
Исторический максимум:
$ 0,160058
$ 0,160058$ 0,160058
Исторический минимум:
$ 0,0450678
$ 0,0450678$ 0,0450678
Текущая цена:
$ 0,11458
$ 0,11458$ 0,11458

Токеномика Syrax AI (SYRAX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Syrax AI (SYRAX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов SYRAX, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов SYRAX.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SYRAX, изучите текущую цену SYRAX!

Прогноз цены SYRAX

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.