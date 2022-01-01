Токеномика Synthesizer Dog (SYNDOG) Откройте для себя ключевую информацию о Synthesizer Dog (SYNDOG), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Synthesizer Dog (SYNDOG) $SYNDOG - Synthesizer Dog is an iconic meme featuring a dachshund playing an electronic keyboard, or synthesizer, from a building rooftop. Since $SYNDOG debuted in late 2022, videos of the talented wiener dog have been going viral on TikTok and other social media mediums ever since. The virtuoso canine known as Synthesizer Dog has since become a symbol of internet culture and meme’d into the archives of our memories - causing laughter and smiles all over the world. Официальный сайт: https://www.synthesizerdog.fun/ Купить SYNDOG сейчас!

Токеномика и анализ цен Synthesizer Dog (SYNDOG) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Synthesizer Dog (SYNDOG), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 286.90K $ 286.90K $ 286.90K Общее предложение: $ 959.29M $ 959.29M $ 959.29M Оборотное предложение: $ 959.29M $ 959.29M $ 959.29M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 286.90K $ 286.90K $ 286.90K Исторический максимум: $ 0.01089851 $ 0.01089851 $ 0.01089851 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0.00029907 $ 0.00029907 $ 0.00029907 Узнайте больше о цене Synthesizer Dog (SYNDOG)

Токеномика Synthesizer Dog (SYNDOG): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Synthesizer Dog (SYNDOG) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SYNDOG, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SYNDOG. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SYNDOG, изучите текущую цену SYNDOG!

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