Токеномика Switch Token (SWITCH) Откройте для себя ключевую информацию о Switch Token (SWITCH), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Switch Token (SWITCH) Switch Reward Card is a blockchain-based financial services ecosystem. The blockchain is empowered by a global decentralized node network where node licensees will be rewarded, by the blockchain, with Switch Digital Rewards. Switch offers payment solutions for both traditional and cryptocurrencies around the world. The SWITCH ERC-20 Token is the Switch Digital Reward once it has been bridged. Официальный сайт: https://switchrewardcard.com/ Whitepaper: https://switchrewardcard.com/wp-content/uploads/2022/11/litepaper-V1.1.pdf Купить SWITCH сейчас!

Токеномика и анализ цен Switch Token (SWITCH) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Switch Token (SWITCH), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 22,58M $ 22,58M $ 22,58M Общее предложение: $ 50,00B $ 50,00B $ 50,00B Оборотное предложение: $ 44,80B $ 44,80B $ 44,80B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 25,20M $ 25,20M $ 25,20M Исторический максимум: $ 0,00848273 $ 0,00848273 $ 0,00848273 Исторический минимум: $ 0,00001181 $ 0,00001181 $ 0,00001181 Текущая цена: $ 0,00050386 $ 0,00050386 $ 0,00050386 Узнайте больше о цене Switch Token (SWITCH)

Токеномика Switch Token (SWITCH): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Switch Token (SWITCH) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SWITCH, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SWITCH. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SWITCH, изучите текущую цену SWITCH!

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