Токеномика SwiftCash (SWIFT) Откройте для себя ключевую информацию о SwiftCash (SWIFT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о SwiftCash (SWIFT) SwiftCash is an open-source, self-funded system of decentralized governance and economy, born out of a desire to create a digital store of value and a peer-to-peer cryptocurrency for daily transactional use along with cheat-proof lotteries that can be played by anyone in the blockchain without any custodian or third-party service getting involved, as well as on-chain HODL/Term deposits. SwiftCash uses the Proof-of-Stake algorithm to reach consensus and allows up to 10% of maximum inflation to be spent on proposals that are embraced by enough stakeholders. Another 10% of maximum inflation goes directly to stakeholders who help secure the network aka Miners and Masternodes, and the rest of maximum inflation which is 80% can go to HODL/Term deposits; coins that are time locked in the blockchain between 1-12 months. Официальный сайт: https://swiftcash.cc Whitepaper: https://www.swiftcash.cc/assets/whitepaper.pdf Купить SWIFT сейчас!

Токеномика и анализ цен SwiftCash (SWIFT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене SwiftCash (SWIFT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 207,38K $ 207,38K $ 207,38K Общее предложение: $ 5,00B $ 5,00B $ 5,00B Оборотное предложение: $ 283,09M $ 283,09M $ 283,09M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 3,66M $ 3,66M $ 3,66M Исторический максимум: $ 0,03944878 $ 0,03944878 $ 0,03944878 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00073258 $ 0,00073258 $ 0,00073258 Узнайте больше о цене SwiftCash (SWIFT)

Токеномика SwiftCash (SWIFT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики SwiftCash (SWIFT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SWIFT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SWIFT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SWIFT, изучите текущую цену SWIFT!

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