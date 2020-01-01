Токеномика SwiftCash (SWIFT)

Токеномика SwiftCash (SWIFT)

Откройте для себя ключевую информацию о SwiftCash (SWIFT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о SwiftCash (SWIFT)

SwiftCash is an open-source, self-funded system of decentralized governance and economy, born out of a desire to create a digital store of value and a peer-to-peer cryptocurrency for daily transactional use along with cheat-proof lotteries that can be played by anyone in the blockchain without any custodian or third-party service getting involved, as well as on-chain HODL/Term deposits. SwiftCash uses the Proof-of-Stake algorithm to reach consensus and allows up to 10% of maximum inflation to be spent on proposals that are embraced by enough stakeholders. Another 10% of maximum inflation goes directly to stakeholders who help secure the network aka Miners and Masternodes, and the rest of maximum inflation which is 80% can go to HODL/Term deposits; coins that are time locked in the blockchain between 1-12 months.

Официальный сайт:
https://swiftcash.cc
Whitepaper:
https://www.swiftcash.cc/assets/whitepaper.pdf

Токеномика и анализ цен SwiftCash (SWIFT)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене SwiftCash (SWIFT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 207,38K
$ 207,38K$ 207,38K
Общее предложение:
$ 5,00B
$ 5,00B$ 5,00B
Оборотное предложение:
$ 283,09M
$ 283,09M$ 283,09M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 3,66M
$ 3,66M$ 3,66M
Исторический максимум:
$ 0,03944878
$ 0,03944878$ 0,03944878
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0,00073258
$ 0,00073258$ 0,00073258

Токеномика SwiftCash (SWIFT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики SwiftCash (SWIFT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов SWIFT, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов SWIFT.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SWIFT, изучите текущую цену SWIFT!

Прогноз цены SWIFT

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.