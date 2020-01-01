Токеномика Survarium (SURV) Откройте для себя ключевую информацию о Survarium (SURV), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Survarium (SURV) Survarium is a Web3 Play-to-Earn roguelike blending intense action, strategic progression, and real blockchain rewards. Inspired by Brotato and Vampire Survivors, it throws players into chaotic 15-minute survival runs where every decision counts. Equip 6 unique weapons, stack powerful passive items, and collect artifacts with game-changing effects—some boosting your power, others adding risk. Built for those who thrive under pressure, Survarium rewards skill, adaptability, and grit. Every run offers new upgrade paths, randomized challenges, and the chance to earn real value through the $SURV token. Backed by a transparent and sustainable tokenomics model, $SURV powers the in-game economy, NFT item marketplace, staking, and future governance. With 85% of tokens available to the public and all in-game revenue reinvested into development, token burns, and community growth, Survarium is designed to evolve with its players. Официальный сайт: https://survariumbsc.com/ Whitepaper: https://survarium.gitbook.io/survarium Купить SURV сейчас!

Токеномика и анализ цен Survarium (SURV) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Survarium (SURV), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 582,27K $ 582,27K $ 582,27K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 582,27K $ 582,27K $ 582,27K Исторический максимум: $ 0,00135913 $ 0,00135913 $ 0,00135913 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00058227 $ 0,00058227 $ 0,00058227 Узнайте больше о цене Survarium (SURV)

Токеномика Survarium (SURV): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Survarium (SURV) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SURV, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SURV. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SURV, изучите текущую цену SURV!

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