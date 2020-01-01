Токеномика SURF (SURF) Откройте для себя ключевую информацию о SURF (SURF), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о SURF (SURF) $SURF is a utility-focused token launched on PulseChain by the Crypto Paradise team. Designed to reward long-term holders, $SURF incorporates deflationary mechanics including automatic buybacks, burns, and real-time reflections distributed on every trade. Holders gain access to a private DAO group with exclusive investment opportunities and early-stage presales. Additionally, $SURF integrates with the broader Crypto Paradise ecosystem, including VIP perks such as discounted access to IRL retreats and events. Its purpose is to build a community-driven network that combines on-chain financial utility with real-world lifestyle benefits. Официальный сайт: https://cryptoparadise.net/surf/ Купить SURF сейчас!

Токеномика и анализ цен SURF (SURF) Изучите ключевые данные о токеномике и цене SURF (SURF), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,87M $ 1,87M $ 1,87M Общее предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Оборотное предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,87M $ 1,87M $ 1,87M Исторический максимум: $ 0,03671856 $ 0,03671856 $ 0,03671856 Исторический минимум: $ 0,01268711 $ 0,01268711 $ 0,01268711 Текущая цена: $ 0,01900703 $ 0,01900703 $ 0,01900703 Узнайте больше о цене SURF (SURF)

Токеномика SURF (SURF): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики SURF (SURF) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SURF, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SURF. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SURF, изучите текущую цену SURF!

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