Токеномика Super Suiyan (SUIYAN) Откройте для себя ключевую информацию о Super Suiyan (SUIYAN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Super Suiyan (SUIYAN) Super Suiyan is a nostalgic trip to our anime childhood (or adulthood) with a combination of degeneracy from the web3 space. It's a fictional character who's body is inspired by the Sui chains logo which is the water drop, and it's hair is inspired by the fictional characters of the Japanese Manga series Dragonball. The Suiyan goes Super when it levels up, which is a direct reference to the Sui networks ascend in becoming one of the top chains Официальный сайт: https://suiyancoin.com Купить SUIYAN сейчас!

Токеномика и анализ цен Super Suiyan (SUIYAN) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Super Suiyan (SUIYAN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 524,12K $ 524,12K $ 524,12K Общее предложение: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B Оборотное предложение: $ 9,88B $ 9,88B $ 9,88B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 530,24K $ 530,24K $ 530,24K Исторический максимум: $ 0,00207716 $ 0,00207716 $ 0,00207716 Исторический минимум: $ 0,00002008 $ 0,00002008 $ 0,00002008 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Super Suiyan (SUIYAN)

Токеномика Super Suiyan (SUIYAN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Super Suiyan (SUIYAN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SUIYAN, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SUIYAN. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SUIYAN, изучите текущую цену SUIYAN!

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