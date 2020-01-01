Токеномика SUIBoxer (SBOX) Откройте для себя ключевую информацию о SUIBoxer (SBOX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о SUIBoxer (SBOX) What is the project about? MemeCoin What makes your project unique? SUIBoxer is a meme token built on the Sui Network. It’s a fun and playful way for users to participate in the crypto world, with rewards available through staking and liquidity provision. We also offer community-driven events and initiatives for our holders. SUIBoxer will have you wagging your tail with excitement. Join the pack and let’s howl together as we ride the meme coin wave to the moon! History of your project. What’s next for your project? Doge Farming pool Doge DEX Doge Launchpad What can your token be used for? Doge Chain（SUI L2 evm）focus on Defi and say “fuck off ” to Sui main net Официальный сайт: https://www.suiboxer.xyz/ Купить SBOX сейчас!

Токеномика и анализ цен SUIBoxer (SBOX) Изучите ключевые данные о токеномике и цене SUIBoxer (SBOX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 210 000,00T $ 210 000,00T $ 210 000,00T Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 179,59K $ 179,59K $ 179,59K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене SUIBoxer (SBOX)

Токеномика SUIBoxer (SBOX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики SUIBoxer (SBOX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SBOX, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SBOX. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SBOX, изучите текущую цену SBOX!

Прогноз цены SBOX Хотите узнать, куда может двигаться SBOX? Наша страница прогноза цены SBOX объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена SBOX прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!