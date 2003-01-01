Токеномика sudoswap (SUDO)

Токеномика sudoswap (SUDO)

Откройте для себя ключевую информацию о sudoswap (SUDO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о sudoswap (SUDO)

SUDO is the governance token of the sudoAMM protocol, a concentrated liquidity AMM protocol for NFTs.

Официальный сайт:
https://sudoswap.xyz/
Whitepaper:
https://docs.sudoswap.xyz/

Токеномика и анализ цен sudoswap (SUDO)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене sudoswap (SUDO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 1,78M
$ 1,78M$ 1,78M
Общее предложение:
$ 58,06M
$ 58,06M$ 58,06M
Оборотное предложение:
$ 25,40M
$ 25,40M$ 25,40M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 4,07M
$ 4,07M$ 4,07M
Исторический максимум:
$ 4,16
$ 4,16$ 4,16
Исторический минимум:
$ 0,04013916
$ 0,04013916$ 0,04013916
Текущая цена:
$ 0,070153
$ 0,070153$ 0,070153

Токеномика sudoswap (SUDO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики sudoswap (SUDO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов SUDO, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов SUDO.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SUDO, изучите текущую цену SUDO!

Прогноз цены SUDO

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.