Токеномика sudoswap (SUDO) Откройте для себя ключевую информацию о sudoswap (SUDO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о sudoswap (SUDO) SUDO is the governance token of the sudoAMM protocol, a concentrated liquidity AMM protocol for NFTs. Официальный сайт: https://sudoswap.xyz/ Whitepaper: https://docs.sudoswap.xyz/ Купить SUDO сейчас!

Токеномика и анализ цен sudoswap (SUDO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене sudoswap (SUDO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,78M $ 1,78M $ 1,78M Общее предложение: $ 58,06M $ 58,06M $ 58,06M Оборотное предложение: $ 25,40M $ 25,40M $ 25,40M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 4,07M $ 4,07M $ 4,07M Исторический максимум: $ 4,16 $ 4,16 $ 4,16 Исторический минимум: $ 0,04013916 $ 0,04013916 $ 0,04013916 Текущая цена: $ 0,070153 $ 0,070153 $ 0,070153 Узнайте больше о цене sudoswap (SUDO)

Токеномика sudoswap (SUDO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики sudoswap (SUDO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SUDO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SUDO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SUDO, изучите текущую цену SUDO!

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