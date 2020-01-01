Токеномика Stupidcoin (STUPIDCOIN) Откройте для себя ключевую информацию о Stupidcoin (STUPIDCOIN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Stupidcoin (STUPIDCOIN) StupidCoin ($STUPIDCOIN) is a cryptocurrency designed as a satirical exploration of the speculative nature of crypto trading. The project aims to highlight the often irrational behavior within crypto markets by embracing humor and community-driven engagement as core elements of its identity. StupidCoin is a community-driven project that thrives on collective participation, creativity, and the shared vision of its members. It serves as a platform for individuals to engage with cryptocurrency in a fun, lighthearted way while fostering a sense of belonging through active involvement in decision-making and project development. The project’s ultimate goal is to show that even in the world of humor and satire, meaningful connections and innovative ideas can emerge. Официальный сайт: https://pump.fun/coin/4zUDFduzd6dWisjkrS7d7VSEw3EdrV3t7KkYPznZpump Купить STUPIDCOIN сейчас!

Токеномика и анализ цен Stupidcoin (STUPIDCOIN) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Stupidcoin (STUPIDCOIN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 21,97K $ 21,97K $ 21,97K Общее предложение: $ 999,86M $ 999,86M $ 999,86M Оборотное предложение: $ 999,86M $ 999,86M $ 999,86M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 21,97K $ 21,97K $ 21,97K Исторический максимум: $ 0,00364443 $ 0,00364443 $ 0,00364443 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Stupidcoin (STUPIDCOIN)

Токеномика Stupidcoin (STUPIDCOIN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Stupidcoin (STUPIDCOIN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов STUPIDCOIN, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов STUPIDCOIN. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой STUPIDCOIN, изучите текущую цену STUPIDCOIN!

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