Токеномика Stupidcoin (STUPIDCOIN)

Токеномика Stupidcoin (STUPIDCOIN)

Откройте для себя ключевую информацию о Stupidcoin (STUPIDCOIN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Stupidcoin (STUPIDCOIN)

StupidCoin ($STUPIDCOIN) is a cryptocurrency designed as a satirical exploration of the speculative nature of crypto trading. The project aims to highlight the often irrational behavior within crypto markets by embracing humor and community-driven engagement as core elements of its identity. StupidCoin is a community-driven project that thrives on collective participation, creativity, and the shared vision of its members. It serves as a platform for individuals to engage with cryptocurrency in a fun, lighthearted way while fostering a sense of belonging through active involvement in decision-making and project development. The project’s ultimate goal is to show that even in the world of humor and satire, meaningful connections and innovative ideas can emerge.

Официальный сайт:
https://pump.fun/coin/4zUDFduzd6dWisjkrS7d7VSEw3EdrV3t7KkYPznZpump

Токеномика и анализ цен Stupidcoin (STUPIDCOIN)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Stupidcoin (STUPIDCOIN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 21,97K
$ 21,97K$ 21,97K
Общее предложение:
$ 999,86M
$ 999,86M$ 999,86M
Оборотное предложение:
$ 999,86M
$ 999,86M$ 999,86M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 21,97K
$ 21,97K$ 21,97K
Исторический максимум:
$ 0,00364443
$ 0,00364443$ 0,00364443
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0
$ 0$ 0

Токеномика Stupidcoin (STUPIDCOIN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Stupidcoin (STUPIDCOIN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов STUPIDCOIN, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов STUPIDCOIN.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой STUPIDCOIN, изучите текущую цену STUPIDCOIN!

Прогноз цены STUPIDCOIN

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.