Токеномика Strawberry AI (BERRY) Откройте для себя ключевую информацию о Strawberry AI (BERRY), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Strawberry AI (BERRY) Strawberry AI - Connecting agents to DeFAI Strawberry AI is an advanced AI-powered, crypto-centric search engine. It is multi-modal by default and a primitive towards artificial general intelligence (AGI). Multi-agent collaboration [2] in Strawberry AI involves multiple agents working together to achieve complex goals. This collaboration can take various forms depending on the nature and requirements of the tasks. Effective collaboration ensures that tasks are completed efficiently and accurately. Официальный сайт: https://usestrawberry.ai/ Купить BERRY сейчас!

Токеномика и анализ цен Strawberry AI (BERRY) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Strawberry AI (BERRY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 3,57M $ 3,57M $ 3,57M Общее предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Оборотное предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 3,57M $ 3,57M $ 3,57M Исторический максимум: $ 0,543873 $ 0,543873 $ 0,543873 Исторический минимум: $ 0,00370806 $ 0,00370806 $ 0,00370806 Текущая цена: $ 0,03570588 $ 0,03570588 $ 0,03570588 Узнайте больше о цене Strawberry AI (BERRY)

Токеномика Strawberry AI (BERRY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Strawberry AI (BERRY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BERRY, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BERRY. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BERRY, изучите текущую цену BERRY!

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