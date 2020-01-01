Токеномика Step Finance (STEP) Откройте для себя ключевую информацию о Step Finance (STEP), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Step Finance (STEP) Step Finance is the front page of Solana. Visualise, Analyse, Execute and Aggregate transactions across all Solana contracts in one place. Step is a portfolio management dashboard and transaction aggregator where users can monitor their tokens associated with their wallets, LP positions, Staked Yield farms, Margin positions and more. Users of Step Finance can also execute Swaps and enter various yield farms and automated vaults from within Step with any fees on such value accrual services going back to STEP stakers. Официальный сайт: https://www.step.finance/ Купить STEP сейчас!

Токеномика и анализ цен Step Finance (STEP) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Step Finance (STEP), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 25,50M $ 25,50M $ 25,50M Общее предложение: $ 350,00M $ 350,00M $ 350,00M Оборотное предложение: $ 318,04M $ 318,04M $ 318,04M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 28,06M $ 28,06M $ 28,06M Исторический максимум: $ 10,2 $ 10,2 $ 10,2 Исторический минимум: $ 0,00654111 $ 0,00654111 $ 0,00654111 Текущая цена: $ 0,080148 $ 0,080148 $ 0,080148 Узнайте больше о цене Step Finance (STEP)

Токеномика Step Finance (STEP): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Step Finance (STEP) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов STEP, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов STEP. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой STEP, изучите текущую цену STEP!

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