Токеномика StellaSwap (STELLA) Откройте для себя ключевую информацию о StellaSwap (STELLA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о StellaSwap (STELLA) StellaSwap is one of the first automated market-making (AMM), decentralized exchange (DEX) for the Moonbeam parachain network. Users can swap, earn, yield farm, bridge assets, explore new projects and engage in NFT trading all from a single unified platform. StellaSwap's products are structured in such a way that facilitates decentralized governance of STELLA holders, while continuing to innovate on the collective foundations by design. The unique value proposition of StellaSwap is that we're committed in establishing a strong foundation with our native token, STELLA, as a governance token, diverse farms, a built in bridge and user-centered service. StellaSwap's main objective is to create a broader range of network effects to address the issues of liquidity in the DeFi space, instead of limiting ourselves to a single solution like many DEXs are doing now. This manifests itself in the diverse product suite of StellaSwap that will be explained in more details. Our products are structured in such a way that facilitates decentralized governance of STELLA holders, while continuing to innovate on the collective foundations by design. Официальный сайт: https://stellaswap.com/ Купить STELLA сейчас!

Токеномика и анализ цен StellaSwap (STELLA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене StellaSwap (STELLA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 891,84K $ 891,84K $ 891,84K Общее предложение: $ 59,56M $ 59,56M $ 59,56M Оборотное предложение: $ 59,55M $ 59,55M $ 59,55M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 891,85K $ 891,85K $ 891,85K Исторический максимум: $ 4,55 $ 4,55 $ 4,55 Исторический минимум: $ 0,00307518 $ 0,00307518 $ 0,00307518 Текущая цена: $ 0,01504686 $ 0,01504686 $ 0,01504686 Узнайте больше о цене StellaSwap (STELLA)

Токеномика StellaSwap (STELLA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики StellaSwap (STELLA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов STELLA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов STELLA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой STELLA, изучите текущую цену STELLA!

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