Токеномика STEAM (STEAM) Откройте для себя ключевую информацию о STEAM (STEAM), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

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Токеномика и анализ цен STEAM (STEAM) Изучите ключевые данные о токеномике и цене STEAM (STEAM), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,37M $ 1,37M $ 1,37M Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 198,44M $ 198,44M $ 198,44M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 6,89M $ 6,89M $ 6,89M Исторический максимум: $ 0,03808406 $ 0,03808406 $ 0,03808406 Исторический минимум: $ 0,00550384 $ 0,00550384 $ 0,00550384 Текущая цена: $ 0,00689086 $ 0,00689086 $ 0,00689086 Узнайте больше о цене STEAM (STEAM)

Токеномика STEAM (STEAM): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики STEAM (STEAM) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов STEAM, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов STEAM. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой STEAM, изучите текущую цену STEAM!

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