Токеномика Steakhouse PYUSD Morpho Vault (STEAKPYUSD) Откройте для себя ключевую информацию о Steakhouse PYUSD Morpho Vault (STEAKPYUSD), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Steakhouse PYUSD Morpho Vault (STEAKPYUSD) Steakhouse vaults aims to optimize yields by lending deposited assets against blue chip crypto and real world asset (RWA) collateral markets, depending on market conditions. We call this the "dual engine." Morpho Vaults are curated lending vaults that can allocate deposits to any number of Morpho Markets. Each vault is customizable and has a different risk profile. Curators are independent, third-party risk experts who use their expertise to offer various Morpho Vaults. Официальный сайт: https://www.steakhouse.financial/ Купить STEAKPYUSD сейчас!

Токеномика и анализ цен Steakhouse PYUSD Morpho Vault (STEAKPYUSD) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Steakhouse PYUSD Morpho Vault (STEAKPYUSD), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 11,99M $ 11,99M $ 11,99M Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 12,58M $ 12,58M $ 12,58M Исторический максимум: $ 1,053 $ 1,053 $ 1,053 Исторический минимум: $ 1,015 $ 1,015 $ 1,015 Текущая цена: $ 1,049 $ 1,049 $ 1,049 Узнайте больше о цене Steakhouse PYUSD Morpho Vault (STEAKPYUSD)

Токеномика Steakhouse PYUSD Morpho Vault (STEAKPYUSD): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Steakhouse PYUSD Morpho Vault (STEAKPYUSD) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов STEAKPYUSD, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов STEAKPYUSD. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой STEAKPYUSD, изучите текущую цену STEAKPYUSD!

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