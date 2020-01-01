Токеномика Stargaze (STARS) Откройте для себя ключевую информацию о Stargaze (STARS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Stargaze (STARS) A community-owned Interchain NFT marketplace, part of the Cosmos network. Официальный сайт: https://stargaze.zone/ Купить STARS сейчас!

Токеномика и анализ цен Stargaze (STARS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Stargaze (STARS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 2,41M $ 2,41M $ 2,41M Общее предложение: $ 2,99B $ 2,99B $ 2,99B Оборотное предложение: $ 2,72B $ 2,72B $ 2,72B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 2,65M $ 2,65M $ 2,65M Исторический максимум: $ 0,83741 $ 0,83741 $ 0,83741 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00088685 $ 0,00088685 $ 0,00088685 Узнайте больше о цене Stargaze (STARS)

Токеномика Stargaze (STARS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Stargaze (STARS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов STARS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов STARS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой STARS, изучите текущую цену STARS!

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