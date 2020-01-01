Токеномика StakeWise (SWISE) Откройте для себя ключевую информацию о StakeWise (SWISE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о StakeWise (SWISE) StakeWise is a liquid Ethereum staking protocol that tokenizes users' deposits and staking rewards as sETH2 (deposit token) and rETH2 (reward token). All tokens are mapped 1:1 to ETH in the Pool and can be used as a representation of staked Ether in the DeFi ecosystem. Официальный сайт: https://stakewise.io/ Купить SWISE сейчас!

Токеномика и анализ цен StakeWise (SWISE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене StakeWise (SWISE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 8.31M $ 8.31M $ 8.31M Общее предложение: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Оборотное предложение: $ 559.74M $ 559.74M $ 559.74M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 14.84M $ 14.84M $ 14.84M Исторический максимум: $ 0.358418 $ 0.358418 $ 0.358418 Исторический минимум: $ 0.00701418 $ 0.00701418 $ 0.00701418 Текущая цена: $ 0.01482947 $ 0.01482947 $ 0.01482947 Узнайте больше о цене StakeWise (SWISE)

Токеномика StakeWise (SWISE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики StakeWise (SWISE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SWISE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SWISE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SWISE, изучите текущую цену SWISE!

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