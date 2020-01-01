Токеномика StakeStone Berachain Vault Token (BERASTONE) Откройте для себя ключевую информацию о StakeStone Berachain Vault Token (BERASTONE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о StakeStone Berachain Vault Token (BERASTONE) StakeStone’s Berachain Vault, featuring two new yield-bearing assets: beraSTONE and the upcoming beraSBTC. The Berachain Vault is your gateway to engaging early with Berachain’s ecosystem, offering exceptional composability and flexibility by leveraging beraSTONE and beraSBTC within DeFi. As part of StakeStone’s liquidity infrastructure, the Berachain Vault enables users to explore Boyco, participate in Berachain’s Proof of Liquidity (PoL), and effortlessly earn multiple rewards. Additionally, beraSTONE and beraSBTC integrate seamlessly with top-tier DeFi platforms, allowing users to create advanced strategies and maximize yields on Berachain. Официальный сайт: https://app.stakestone.io/u/vault/detail/bera Купить BERASTONE сейчас!

Токеномика и анализ цен StakeStone Berachain Vault Token (BERASTONE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене StakeStone Berachain Vault Token (BERASTONE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 22,30M $ 22,30M $ 22,30M Общее предложение: $ 9,01K $ 9,01K $ 9,01K Оборотное предложение: $ 9,01K $ 9,01K $ 9,01K FDV (полностью разводненная стоимость): $ 22,30M $ 22,30M $ 22,30M Исторический максимум: $ 3 453,2 $ 3 453,2 $ 3 453,2 Исторический минимум: $ 1 373,59 $ 1 373,59 $ 1 373,59 Текущая цена: $ 2 481,72 $ 2 481,72 $ 2 481,72 Узнайте больше о цене StakeStone Berachain Vault Token (BERASTONE)

Токеномика StakeStone Berachain Vault Token (BERASTONE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики StakeStone Berachain Vault Token (BERASTONE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BERASTONE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BERASTONE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BERASTONE, изучите текущую цену BERASTONE!

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