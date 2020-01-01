Токеномика Staked HYPE (STHYPE) Откройте для себя ключевую информацию о Staked HYPE (STHYPE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Токеномика и анализ цен Staked HYPE (STHYPE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Staked HYPE (STHYPE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 482,67M $ 482,67M $ 482,67M Общее предложение: $ 11,89M $ 11,89M $ 11,89M Оборотное предложение: $ 11,89M $ 11,89M $ 11,89M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 482,67M $ 482,67M $ 482,67M Исторический максимум: $ 45,52 $ 45,52 $ 45,52 Исторический минимум: $ 9,33 $ 9,33 $ 9,33 Текущая цена: $ 40,42 $ 40,42 $ 40,42 Узнайте больше о цене Staked HYPE (STHYPE)

Токеномика Staked HYPE (STHYPE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Staked HYPE (STHYPE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов STHYPE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов STHYPE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой STHYPE, изучите текущую цену STHYPE!

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