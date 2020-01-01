Токеномика Staked Frax Ether (SFRXETH) Откройте для себя ключевую информацию о Staked Frax Ether (SFRXETH), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Staked Frax Ether (SFRXETH) Staked Frax Ether is the vault token that accrues all proof of stake rewards of ETH validators run by Frax Finance protocol. sfrxETH is ERC4626 compliant and a non-rebasing, interest bearing token. Официальный сайт: https://app.frax.finance/ Купить SFRXETH сейчас!

Токеномика и анализ цен Staked Frax Ether (SFRXETH) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Staked Frax Ether (SFRXETH), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 231,22M $ 231,22M $ 231,22M Общее предложение: $ 82,77K $ 82,77K $ 82,77K Оборотное предложение: $ 82,77K $ 82,77K $ 82,77K FDV (полностью разводненная стоимость): $ 231,22M $ 231,22M $ 231,22M Исторический максимум: $ 7 545,09 $ 7 545,09 $ 7 545,09 Исторический минимум: $ 1 147,58 $ 1 147,58 $ 1 147,58 Текущая цена: $ 2 791,59 $ 2 791,59 $ 2 791,59 Узнайте больше о цене Staked Frax Ether (SFRXETH)

Токеномика Staked Frax Ether (SFRXETH): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Staked Frax Ether (SFRXETH) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SFRXETH, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SFRXETH. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SFRXETH, изучите текущую цену SFRXETH!

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