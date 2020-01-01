Токеномика SroomAI DAO (SHR0) Откройте для себя ключевую информацию о SroomAI DAO (SHR0), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о SroomAI DAO (SHR0) Inspired by ai16z, SroomAI DAO - the first AI hedge fund for investment in AI projects on SUI. This is the first DAO token created in suidaos.com platform. In a virtual psychedelic mushroom lab, AI-driven waifu scientists pioneer innovation of technology and magic fungi. The DAO specializes in exploring, cultivating, and trading unique virtual magic mushrooms, revolutionizing virtual trippy culture. Официальный сайт: https://suidaos.com Купить SHR0 сейчас!

Токеномика и анализ цен SroomAI DAO (SHR0) Изучите ключевые данные о токеномике и цене SroomAI DAO (SHR0), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 3,39M $ 3,39M $ 3,39M Общее предложение: $ 1,10B $ 1,10B $ 1,10B Оборотное предложение: $ 1,10B $ 1,10B $ 1,10B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 3,39M $ 3,39M $ 3,39M Исторический максимум: $ 0,02437799 $ 0,02437799 $ 0,02437799 Исторический минимум: $ 0,00080937 $ 0,00080937 $ 0,00080937 Текущая цена: $ 0,00307991 $ 0,00307991 $ 0,00307991 Узнайте больше о цене SroomAI DAO (SHR0)

Токеномика SroomAI DAO (SHR0): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики SroomAI DAO (SHR0) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SHR0, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SHR0. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SHR0, изучите текущую цену SHR0!

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