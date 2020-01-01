Токеномика SroomAI DAO (SHR0)

Токеномика SroomAI DAO (SHR0)

Откройте для себя ключевую информацию о SroomAI DAO (SHR0), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о SroomAI DAO (SHR0)

Inspired by ai16z, SroomAI DAO - the first AI hedge fund for investment in AI projects on SUI. This is the first DAO token created in suidaos.com platform. In a virtual psychedelic mushroom lab, AI-driven waifu scientists pioneer innovation of technology and magic fungi. The DAO specializes in exploring, cultivating, and trading unique virtual magic mushrooms, revolutionizing virtual trippy culture.

Официальный сайт:
https://suidaos.com

Токеномика и анализ цен SroomAI DAO (SHR0)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене SroomAI DAO (SHR0), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 3,39M
$ 3,39M$ 3,39M
Общее предложение:
$ 1,10B
$ 1,10B$ 1,10B
Оборотное предложение:
$ 1,10B
$ 1,10B$ 1,10B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 3,39M
$ 3,39M$ 3,39M
Исторический максимум:
$ 0,02437799
$ 0,02437799$ 0,02437799
Исторический минимум:
$ 0,00080937
$ 0,00080937$ 0,00080937
Текущая цена:
$ 0,00307991
$ 0,00307991$ 0,00307991

Токеномика SroomAI DAO (SHR0): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики SroomAI DAO (SHR0) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов SHR0, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов SHR0.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SHR0, изучите текущую цену SHR0!

Прогноз цены SHR0

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.