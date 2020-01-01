Токеномика Spectre AI (SPECTRE)

Токеномика Spectre AI (SPECTRE)

Откройте для себя ключевую информацию о Spectre AI (SPECTRE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Spectre AI (SPECTRE)

SPECTRE is the native token of an innovative AI-powered predictive learning tool designed to assist traders and investors.

Официальный сайт:
https://spectreai.io/
Whitepaper:
https://spectre-ai-prediction-bot.gitbook.io/spectre-ai-trading-bot/

Токеномика и анализ цен Spectre AI (SPECTRE)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Spectre AI (SPECTRE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 22,01M
$ 22,01M$ 22,01M
Общее предложение:
$ 9,99M
$ 9,99M$ 9,99M
Оборотное предложение:
$ 9,99M
$ 9,99M$ 9,99M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 22,01M
$ 22,01M$ 22,01M
Исторический максимум:
$ 7,09
$ 7,09$ 7,09
Исторический минимум:
$ 0,02880028
$ 0,02880028$ 0,02880028
Текущая цена:
$ 2,2
$ 2,2$ 2,2

Токеномика Spectre AI (SPECTRE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Spectre AI (SPECTRE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов SPECTRE, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов SPECTRE.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SPECTRE, изучите текущую цену SPECTRE!

Прогноз цены SPECTRE

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.