Токеномика Spectre AI (SPECTRE) Откройте для себя ключевую информацию о Spectre AI (SPECTRE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Spectre AI (SPECTRE) SPECTRE is the native token of an innovative AI-powered predictive learning tool designed to assist traders and investors. Официальный сайт: https://spectreai.io/ Whitepaper: https://spectre-ai-prediction-bot.gitbook.io/spectre-ai-trading-bot/ Купить SPECTRE сейчас!

Токеномика и анализ цен Spectre AI (SPECTRE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Spectre AI (SPECTRE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 22,01M $ 22,01M $ 22,01M Общее предложение: $ 9,99M $ 9,99M $ 9,99M Оборотное предложение: $ 9,99M $ 9,99M $ 9,99M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 22,01M $ 22,01M $ 22,01M Исторический максимум: $ 7,09 $ 7,09 $ 7,09 Исторический минимум: $ 0,02880028 $ 0,02880028 $ 0,02880028 Текущая цена: $ 2,2 $ 2,2 $ 2,2 Узнайте больше о цене Spectre AI (SPECTRE)

Токеномика Spectre AI (SPECTRE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Spectre AI (SPECTRE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SPECTRE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SPECTRE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SPECTRE, изучите текущую цену SPECTRE!

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