Токеномика SPARTA (SPARTA) Откройте для себя ключевую информацию о SPARTA (SPARTA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о SPARTA (SPARTA) SPARTA is a hyper-deflationary token on PulseChain designed to reduce supply and increase value over time. It applies a 5% tax on every buy and sell; fees from these transactions are used to strengthen liquidity and burn tokens permanently. SPARTA is primarily paired with HEX, allowing it to benefit from HEX’s price performance through Heart’s Law. A supporting network of trading pairs drives volume, reinforcing liquidity and price stability. Официальный сайт: https://www.spartapls.com Whitepaper: https://www.spartapls.com/files/spartaPdf.pdf Купить SPARTA сейчас!

Токеномика и анализ цен SPARTA (SPARTA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене SPARTA (SPARTA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 6,87M $ 6,87M $ 6,87M Общее предложение: $ 186,83M $ 186,83M $ 186,83M Оборотное предложение: $ 186,83M $ 186,83M $ 186,83M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 6,87M $ 6,87M $ 6,87M Исторический максимум: $ 0,111468 $ 0,111468 $ 0,111468 Исторический минимум: $ 0,03414582 $ 0,03414582 $ 0,03414582 Текущая цена: $ 0,03686549 $ 0,03686549 $ 0,03686549 Узнайте больше о цене SPARTA (SPARTA)

Токеномика SPARTA (SPARTA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики SPARTA (SPARTA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SPARTA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SPARTA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SPARTA, изучите текущую цену SPARTA!

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