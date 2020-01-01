Токеномика Space Frog X (SFX) Откройте для себя ключевую информацию о Space Frog X (SFX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Space Frog X (SFX) Space Frog X is a meme-based cryptocurrency that combines humor and functionality to create a unique ecosystem for its users. The project offers various utilities, including a decentralized swap platform, staking features for passive income, AI integration, and a blockchain-based game currently in development. Inspired by a viral frog meme and Elon Musk's SpaceX, Space Frog X seeks to engage its community while providing practical blockchain applications. Официальный сайт: https://spacefrog-x.xyz Whitepaper: https://spacefrog-x.gitbook.io/spacefrog-x-docs Купить SFX сейчас!

Токеномика и анализ цен Space Frog X (SFX) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Space Frog X (SFX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 32,15K $ 32,15K $ 32,15K Общее предложение: $ 222,69B $ 222,69B $ 222,69B Оборотное предложение: $ 138,69B $ 138,69B $ 138,69B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 51,63K $ 51,63K $ 51,63K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Space Frog X (SFX)

Токеномика Space Frog X (SFX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Space Frog X (SFX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SFX, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SFX. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SFX, изучите текущую цену SFX!

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